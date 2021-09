Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos... Une star de Guardiola valide le recrutement de Leonardo !

Publié le 27 septembre 2021 à 20h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a frappé très fort en recrutant à la fois Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes. Alors qu'il affrontera le PSG avec Manchester City ce mardi soir, Riyad Mahred a totalement validé les choix de Leonardo.

Cet été, Leonardo s'est montré particulièrement actif sur le marché. En effet, le directeur sportif du PSG a recruté à la fois Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Nuno Mendes et Lionel Messi. Et la grande majorité de ces joueurs a été recruté pour 0€. Présent en conférence de presse ce lundi avant PSG-Manchester City, Riyad Mahred a profité de l'occasion pour louer le recrutement de Leonardo.

«Ils sont meilleurs cette saison avec un plus grand effectif»