Mercato - Barcelone : Memphis Depay se fait tacler par une légende !

Publié le 27 septembre 2021 à 20h00 par La rédaction

Alors que les débuts de Memphis Depay au FC Barcelone furent prometteurs, le Néerlandais peine depuis quelques semaines à confirmer. Selon Marco Van Basten, l’ancien lyonnais n’est pas un joueur qui correspond au jeu du Barça.

Memphis Depay est arrivé au FC Barcelone cet été en tant que joueur libre. Le Néerlandais était en fin de contrat avec l’OL et a donc signé 2 ans avec le Barça, qui n’a pas déboursé la moindre indemnité. Memphis Depay avait signé des débuts fracassants avec 2 buts et 1 passe décisive lors des 3 premiers matchs de Liga. Les performances de l’ancien joueur de Manchester United sont plus compliquées depuis, malgré sa réalisation contre Levante (3-0).

« J'ai l'idée qu'il en fait trop tout seul et je ne sais pas si c'est suffisant pour un grand club »