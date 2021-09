Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ encore d’actualité pour Neymar ? La réponse !

Publié le 27 septembre 2021 à 17h45 par T.M.

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar a longtemps regretté son choix, au point de vouloir s’en aller. Mais cela est désormais de l’histoire ancienne.

Entre Neymar et le PSG, l’histoire a été très compliquée. En effet, alors que le club de la capitale a dépensé une fortune, 222M€, pour recruter le Brésilien, celui-ci a rapidement voulu retourner au FC Barcelone. Finalement, le club de la capitale n’a jamais cédé et Neymar est toujours à Paris aujourd’hui. Mais désormais, la situation a bien changé pour l’international auriverde. Désormais bien intégré, l’ancien du Barça est heureux au PSG, en témoigne d’ailleurs se récente prolongation jusqu’en 2025.

« Neymar, aujourd'hui c'est 100% PSG »