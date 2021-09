Foot - PSG

PSG - Clash : Voilà pourquoi ça se tend entre Neymar et Kylian Mbappé…

Publié le 27 septembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

À l’image des propos polémiques prononcés par Kylian Mbappé samedi soir à l’encontre de Neymar, la relation idyllique entre les deux stars du PSG semble s’être dégradée depuis maintenant plusieurs semaines. Et elle s’expliquerait par différents points…

Si le PSG a enchainé une huitième victoire de rang en Ligue 1 samedi soir face à Montpellier (2-0) et continue donc son carton plein de début de saison en championnat, un petit événement a fait couler beaucoup d’encre au cours de cette soirée. Kylian Mbappé, juste après le deuxième but inscrit par Julian Draxler sur une passe de Neymar, a semblé particulièrement agacé que le numéro 10 brésilien ne l’ait pas servi aussi bien que leur partenaire allemand : « Ce clochard là, il ne me fait pas la passe », a lâché Mbappé à Idrissa Gueye après avoir rejoint le banc de touche. Des images qui ont forcément fait polémique, d’autant que Neymar et Kylian Mbappé affichent une complicité évidente depuis plusieurs années au PSG. Mais qu’en est-il vraiment aujourd’hui ?

De l’eau dans le gaz entre Neymar et Mbappé

L’Equipe consacre dans ses colonnes du jour une large enquête sur les origines du malaise entre les deux stars du projet QSI, et plusieurs facteurs semblent expliquer la détérioration de leur relation en interne. Déjà, Neymar n’aurait absolument pas compris l’attitude de Kylian Mbappé qui a fait le forcing pour rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, d’autant que l’international brésilien était particulièrement enthousiaste de voir débarquer Lionel Messi au PSG, et il aurait aimé que l’attaquant français en fasse de même. Par ailleurs, même s’il s’est sensiblement rapproché d’Achraf Hakimi, recruté cet été par le PSG en provenance de l’Inter Milan, Mbappé manquerait de relais dans le vestiaire du club de la capitale, ce qui pourrait également expliquer sa prise de distance avec Neymar. L’attaquant tricolore aurait la sensation d’être le grand perdant de la nouvelle animation offensive mise en place au PSG, et cette frustration se ressent non seulement sur le terrain mais également dans sa relation avec le numéro 10 brésilien. Reste à savoir si le climat s’apaisera entre les deux grandes stars du PSG.

Pochettino ne s’inquiète pas