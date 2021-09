Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappe, Neymar… Pochettino interpelle ses stars !

Publié le 27 septembre 2021 à 2h00 par A.M.

Alors que les attaquants du PSG connaissent une baisse de régime lors des derniers matches, Mauricio Pochettino reste toutefois serein.

Après des débuts sur les chapeaux de roues, Kylian Mbappé n'a plus marqué depuis quatre matches, tandis que Neymar lui n'a pas du marqué dans le jeu depuis le début de saison. Une situation inquiétante d'autant plus que Lionel Messi, blessé, a peu joué. Et bien évidemment, personne ne s'attendait à ce que l'attaque du PSG rencontre des problèmes de finition. En attendant, Ander Herrera ou Idrissa Gueye se muent en buteurs et permettent au PSG de garder le rythme. Une situation qui n'inquiète toutefois pas encore inquiet.

Pochettino ne s'inquiète pas pour ses attaquants