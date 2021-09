Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Real Madrid… Neymar agacé par l’attitude de Kylian Mbappé ?

Publié le 27 septembre 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 27 septembre 2021 à 8h22

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a cherché à quitter le club de la capitale cet été pour rejoindre le Real Madrid. Et Neymar, dont il était pourtant très proche en interne, n’a pas compris ses envies de départ avec le recrutement de Lionel Messi.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin? L’attaquant français arrivera au terme de son contrat avec le club de la capitale en juin prochain, et à en croire les dernières tendances, il ne semble pas parti pour prolonger. En fin de mercato estival, le Real Madrid avait d’ailleurs fait le forcing pour tenter de recruter Mbappé avec plusieurs offres formulées au PSG, et l’ancien Monégasque semblait lui aussi déterminé à rejoindre l’écurie espagnole. Un comportant qui aurait particulièrement irrité son pote du vestiaire au PSG : Neymar.

Neymar n’a pas compris Mbappé…