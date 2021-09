Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Hakimi… Une énorme pression après le recrutement de Leonardo !

Publié le 27 septembre 2021 à 4h15 par T.M.

Cet été, le PSG a frappé très fort sur le marché des transferts. Toutefois, désormais, il va falloir prouver sur le terrain.

Compte tenu du contexte mondial et la crise financière générée par la situation sanitaire, on ne s’attendait pas forcément à de grosses opérations sur le marché des transferts. Finalement, le PSG n’a pas énormément été gêné. En effet, cet été, Leonardo a multiplié les gros coups en accueillant successivement Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes, et tout cela en dépensant très peu puisque la plupart de ces recrues étaient libres.

« Ça devra être validé par un titre »