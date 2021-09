Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a raté un très joli coup à cause de… l’OM !

Publié le 27 septembre 2021 à 2h30 par A.M.

Formé à l'OM, Samir Nasri révèle avoir recalé le PSG en 2011, notamment à cause de son attachement au club phocéen.

En 2011, le PSG vient d'être racheté par QSI, le fonds d'investissement qatari, et nourrit de grandes ambitions pour son premier mercato. Nommé directeur sportif du club parisien, Leonardo cherche à réaliser un gros coup dans le secteur offensif et Javier Pastore, recruté pour 42M€ en provenance de Palerme, sera la star de l'été à Paris. Mais de miser sur le Fideo , le PSG a tenté de recruter Samir Nasri qui brillait alors à Arsenal. Mais le natif de Marseille, formé à l'OM, reconnaît qu'il a repoussé les avances parisiennes pour amour pour la cité phocéenne.

Nasri a recalé le PSG