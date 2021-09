Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait pu tenter un gros pari cet été !

Publié le 27 septembre 2021 à 4h00 par T.M.

Durant le dernier mercato estival, Pablo Longoria a démenti le retour de plusieurs anciens de l’OM. Un retour auquel Samir Nasri n’aurait toutefois pas dit non.

Cet été, l’OM a été très actif sur le marché des transferts. Pablo Longoria a considérablement chamboulé l’effectif de Jorge Sampaoli avec l’arrivée de nombreuses recrues. Mais les rumeurs étaient encore plus importantes tout au long de l’été et certains noms bien connus sur la Canebière ont notamment circulé. Cela a notamment été le cas de Franck Ribéry ou encore Hatem Ben Arfa, eux les anciens de l’OM. Néanmoins, à chaque fois, Longoria a démenti ces rumeurs. La porte était donc bien fermée, mais Samir Nasri aurait bien aimé qu’elle s’ouvre.

Nasri n’aurait pas dit non à l’OM !