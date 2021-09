Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos conseillé par un joueur de l’OM ? La réponse !

Publié le 27 septembre 2021 à 3h45 par T.M.

Cet été, Sergio Ramos a rejoint la Ligue 1 et le PSG, mais ce n’est pas pour autant qu’il a demandé conseil auprès de son compatriote de l’OM, Alvaro Gonzalez.

Il y a quelques mois encore, cela était difficilement envisageable de voir Sergio Ramos quitter le Real Madrid et pourtant. Alors que l’Espagnol arrivait au terme de son contrat, on pensait que l’accord serait simple à trouver acec Florentino Pérez pour prolonger. Cela n’a finalement pas été le cas et le défenseur central s’est alors retrouvé libre. Ayant l’embarras du choix pour la suite de sa carrière, Sergio Ramos s’est alors envolé pour la France, posant ses valises au PSG.

