Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’été de folie de Longoria impressionne tout le monde !

Publié le 27 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Ancien joueur de l'OM, Edouard Cissé ne cache pas qu'il est très impressionné par le recrutement mené par Pablo Longoria cet été.

Cet été, l'OM a réussi un mercato très animé. Pablo Longoria a effectivement recruté par moins de 11 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Un recrutement qui porte ses fruits compte tenu du début de saison réalisé par l'OM. Et Edouard Cissé encense le travail du président de l'OM.

«L’OM a enchaîné les recrues en prenant de très bons joueurs»