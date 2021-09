Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : De la Fuente s'enflamme pour son adaptation express !

Publié le 25 septembre 2021 à 20h15 par D.M.

Arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, Konrad de la Fuente s'est livré sur ses premiers mois à Marseille et a, notamment, évoqué l'ambiance du Vélodrome.

Passé par le FC Valence, Pablo Longoria est un connaisseur du marché espagnol. Et le président de l’OM a flairé quelques bons coups cet été à l’instar de Konrad de la Fuente. Formé au FC Barcelone, l’ailier n’a jamais eu véritablement sa chance au sein de l’équipe première et a décidé de quitter la Catalogne pour retrouver du temps de jeu. Très vite, il a pris la décision de rejoindre l’OM et s’est déjà illustré en Ligue 1, délivrant deux passes décisives. Quelques mois après son arrivée à Marseille, De la Fuente s’est prononcé sur son adaptation.

« Je me suis bien adapté à cette nouvelle vie »