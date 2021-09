Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a connu un autre gros échec cet été !

Publié le 27 septembre 2021 à 7h45 par A.C.

Pablo Longoria a multiplié les pistes lors du dernier mercato estival, afin de renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille.

Cet été, Pablo Longoria a travaillé d’arrache-pied afin d’offrir le plus de recrues possibles à Jorge Sampaoli. Plus d’une dizaine sont arrivées à l’Olympique de Marseille, de Gerson à Pol Lirola, en passant par Konrad de la Fuente et Matteo Guendouzi. Pourtant, Longoria aurait pu avoir un bien meilleur bilan... si ce n’était pas pour le RC Lens ! Les Sang et or ont en effet soufflé plusieurs joueurs à l’OM comme Seko Fofana en aout 2020, puis Christopher Wooh cet été, comme l’a révélé ce dimanche L’Équipe .

Longoria voulait Frankowski à l’OM