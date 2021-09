Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola a tenté un énorme coup avec... Messi !

Publié le 28 septembre 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 28 septembre 2021 à 8h17

Bien qu'il ait décidé de rejoindre le PSG cet été, en 2020, Lionel Messi était en négociations avancées avec Manchester City et Pep Guardiola.

Cet été, Lionel Messi a été contraint de quitter le FC Barcelone qui n'avait plus la capacité financière de conserver la star argentine. Le sextuple Ballon d'Or a donc rejoint le PSG et retrouvera son ancien entraîneur Pep Guardiola ce mardi soir à l'occasion du choc contre Manchester City en Ligue des Champions. Toutefois, les deux hommes auraient de nouveau pu collaborer. En effet, comme l'explique Guillem Balague, biographe de Lionel Messi, La Pulga aurait pu évoluer à nouveau sous les ordres de Pep Guardiola il y a un an. Par le biais d'un burofax, Lionel Messi, alors déçu du comportement de la direction du Barça menée par Josep Maria Bartomeu, avait réclamé son départ et négociait avec Manchester City.

«En 2020, Pep a tenté de le convaincre de le rejoindre à Manchester»