Mercato - PSG : Vers un énorme coup de poker d’Allegri pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 28 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé serait une option explorée par la Juventus depuis quelque temps, l’attaquant du PSG serait inaccessible pour la Vieille Dame. Explications.

Ces derniers temps, la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid libre l’été prochain ne semble plus être une telle évidence. D’une part en raison de la déclaration de Leonardo au micro de Canal+ qui a assuré ne pas voir le champion du monde quitter le PSG en fin de saison. Et d’une autre part en raison de l’option Premier League qui lui tendrait les bras d’après The Transfer Window Podcast. Que ce soit du côté de Manchester City ou de Liverpool, une offensive pourrait être lancée dans les prochaines semaines en marge du prochain mercato estival.

La Juve définitivement hors course pour Mbappé