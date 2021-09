Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une décision pour cette ancienne icône du Barça !

Publié le 28 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son contrat à Sao Paulo, Dani Alves ne reviendra pas au FC Barcelone à en croire Fabrizio Romano.

En raison de problèmes financiers rencontrés par Sao Paulo, le club brésilien n’a pas pu continuer de débourser le salaire qu’il devait à Dani Alves. Résultat ? Le contrat de l’ancienne gloire du FC Barcelone a été résilié et le latéral droit est actuellement libre de tout contrat. L’occasion pour le Barça de le rapatrier, d’autant plus que Emerson Royal a été vendu lors du dernier mercato estival ? Pas vraiment puisque la volonté d’Alves est de ne pas rejoindre un club avant la fin de la saison. « Je vous annonce que j’ai choisi de signer avec aucun club d’ici la fin de l’année. (…) Les décisions difficiles doivent être prises, mais comme toujours, rien n’est facile dans la vie. Ce n’est qu’une décision ». Et la position du FC Barcelone rejoint indirectement celle de Dani Alves.

Alves pas approché par Barcelone