Mercato : La grande annonce de Dani Alves sur son avenir !

Publié le 24 septembre 2021 à 19h50 par La rédaction

Sans club depuis son départ forcé de Sao Paulo, Dani Alves ne retrouvera pas le chemin des terrains avant la fin de la saison comme il l’a fait savoir sur Instagram.