Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Lionel Messi fait réagir une autre légende !

Publié le 28 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Ancien mentor de Lionel Messi au FC Barcelone, Pep Guardiola a lui aussi été très surpris par l’arrivée de l’attaquant argentin au PSG cet été et l’a bien fait savoir.

C’est un fait, le PSG a réalisé l’une des plus belles opérations de son histoire durant le mercato estival en obtenant la signature, libre, de Lionel Messi. En raison des graves soucis financiers rencontrés par le Barça, l’attaquant argentin n’a finalement pas prolongé avec le club catalan comme cela était prévu, et il a choisi le PSG pour continuer sa carrière. Un choix de carrière qui a surpris plus d’un observateur, dont Pep Guardiola…

« On ne l’imaginait pas, mais c’est arrivé »