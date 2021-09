Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce témoignage fort sur le départ de Sergio Ramos !

Publié le 27 septembre 2021 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos a plié bagages et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Orphelin du vétéran espagnol à la Maison-Blanche, Nacho s'est prononcé sur son départ.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Sergio Ramos n'a pas trouvé de terrain d'entente avec Florentino Pérez pour prolonger au Real Madrid. Ainsi, le défenseur central espagnol a fait ses valises et s'est envolé vers Paris pour s'engager en faveur du PSG. Sachant que le Real Madrid ne peut plus compter sur son ancien capitaine, Nacho a lâché ses vérités sur le départ de Sergio Ramos.

«Je pense que nous sommes à la hauteur, que Sergio soit là ou pas»