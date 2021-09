Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino a déjà une certitude pour Sergio Ramos !

Publié le 26 septembre 2021 à 20h10 par A.D.

Blessé depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos serait en phase de reprise. Ainsi, l'ancien capitaine du Real Madrid serait d'ores et déjà assuré de ne pas être convoqué par Mauricio Pochettino pour le choc de ce mardi face à Manchester City.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid cet été pour s'engager en faveur du PSG. Toutefois, le défenseur central espagnol n'a pas encore joué la moindre minute depuis sa signature à Paris, la faute à des pépins physiques. Et alors qu'il se rapprocherait d'un retour à la compétition, Sergio Ramos ne devrait pas être prêt pour la réception de Manchester City ce mardi.

Sergio Ramos absent face à Manchester City