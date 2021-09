Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino est enfin fixé pour Lionel Messi !

Publié le 26 septembre 2021 à 19h10 par A.D. mis à jour le 26 septembre 2021 à 19h12

Touché à un genou à la suite d'un choc avec Jérôme Boateng, Lionel Messi est incertain pour la réception de Manchester City. Mais heureusement pour le PSG, La Pulga devrait être rétablie à temps pour le rendez-vous de Ligue des Champions de ce mardi.

Lors du face-à-face entre le PSG et l'OL dimanche dernier, Lionel Messi a eu un choc avec Jérôme Boateng qui lui a été fatal. Touché à un genou, La Pulga n'a pas pu être utilisée contre Metz (mercredi) puis face à Montpellier (samedi). Et alors que le PSG affronte Manchester City au Parc des Princes ce mardi, Lionel Messi est actuellement incertain. Toutefois, le numéro 30 du PSG devrait être apte à jouer face aux Citizens en Ligue des Champions.

Lionel Messi apte pour Manchester City ?