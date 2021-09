Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas a prévenu Donnarumma !

Publié le 26 septembre 2021 à 17h45 par A.C.

Keylor Navas semble déterminé à garder sa place dans les cages du Paris Saint-Germain, alors que Gianluigi Donnarumma est arrivé cet été.

En allant chercher un gardien comme Gianluigi Donnarumma, qui plus est sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert, Leonardo a réalisé un très joli coup pour le Paris Saint-Germain. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino ? Le coach du PSG doit jongler avec deux gardiens de très haut et niveau avec Donnarumma et Keylor Navas, l’un des meilleurs Parisiens la saison dernière. Pour le moment, c’est le Costaricien qui semble avoir pris le dessus, ce qui ne devrait pas mettre longtemps à agacer l’Italien, à en croire les dernières indiscrétions de Il Corriere della Sera .

Navas ne lâchera jamais sa place de titulaire