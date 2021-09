Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino annonce la couleur avant Manchester City !

Publié le 26 septembre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG fera face à Manchester City ce mardi en Ligue des champions, Mauricio Pochettino a tenu à dédramatiser les soucis de ses attaquants en mettant l'accent sur les progrès de son équipe en général.

Le choc contre Manchester City ce mardi soir à 21h sera l’un des premiers tournants de la saison du Paris Saint-Germain. En effet, après un match nul 1-1 sur la pelouse du Club Brugge lors de la première journée des phases de poules, les hommes de Mauricio Pochettino n’auront pas vraiment le droit à l’erreur face aux Citizens au Parc des Princes. Certes, un revers contre l’équipe entrainée par Pep Guardiola ne remettrait pas totalement en question une qualification en huitièmes de finale, mais elle aurait de quoi mettre le club parisien dans une position très délicate. Et le soucis est là : le PSG se présentera avec peu de certitudes face aux champions en titre de Premier League. Déjà, les présences de Leo Messi et de Marco Verratti ne sont pas encore assurées à 100%, même si le quotidien L'EQUIPE s'est montré optimiste sur ce point dans son édition de ce samedi.

« On est en construction », estime Mauricio Pochettino