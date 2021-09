Foot - PSG

PSG : L’énorme confession de Gueye sur le renouveau du PSG !

Publié le 25 septembre 2021 à 22h08 par La rédaction mis à jour le 25 septembre 2021 à 22h14

À la mi-temps de ce PSG Montpellier ce samedi soir, les hommes de Mauricio Pochettino mènent un but à zéro grâce à une frappe lointaine signée Idrissa Gueye. L'occasion pour le milieu de terrain du PSG de souligner une nouvelle force parisienne qui faisait défaut au club par le passé.