PSG - Malaise : Mauricio Pochettino envoie un signal fort à Angel Di Maria !

Publié le 24 septembre 2021 à 22h45 par D.M.

Alors que le PSG affrontera Montpellier ce samedi soir, Mauricio Pochettino a évoqué la place d'Angel Di Maria dans le groupe parisien.

Mauricio Pochettino ne manque pas de solutions en attaque. Arrivé cet été, Lionel Messi est venu renforcer le secteur offensif et a pris place, notamment lors du dernier match de Ligue des champions face à Bruges, aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. Une arrivée qui ne fait pas les affaires d’Angel Di Maria. L’Argentin n’a pas été titularisé lors du dernier match de Ligue 1, Pochettino préférant aligner un trio composé de Mbappé-Icardi-Neymar. Toutefois, le technicien a souligné l’importance d’Angel Di Maria dans le groupe parisien.

« Il a toujours été un joueur important »