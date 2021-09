Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé, Navas… Pochettino fait un choix fort !

Publié le 24 septembre 2021 à 11h25 par La rédaction

Alors que le PSG affrontera Montpellier ce samedi soir, Mauricio Pochettino semble avoir décidé de faire souffler certains de ses joueurs ce vendredi matin.

Après s’être déplacé à Metz ce mercredi (victoire 2-1), le PSG accueillera Montpellier ce samedi soir en Ligue 1 à trois jours de son match contre Manchester City. Et face à cet enchainement de rencontre, Mauricio Pochettino semble vouloir faire souffler ses cadres. Et pour cause, comme le rapporte Le Parisien, l’intégralité des joueurs qui étaient titulaires conte le FC Metz ne prend pas part à l’entrainement collectif ce vendredi matin, mais travaille en salle. Cela inclue donc Neymar, Kylian Mbappé ou encore Keylor Navas. Quant à Lionel Messi, il n’est pas non plus présent à l’entrainement collectif, tandis que Juan Bernat et Colin Dagba sont, eux, bien présents.