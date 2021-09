Foot - PSG

PSG - Malaise : Ramos, Verratti, Bernat… Les bonnes nouvelles s’enchainent pour Pochettino !

Publié le 23 septembre 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG monte progressivement en puissance, le club de la capitale va bientôt pouvoir récupérer certains des joueurs qui étaient absents sur blessure.

Si le Paris Saint-Germain n’est pas le plus séduisant en matière de jeu et qu’il a calé pour son premier match de Ligue des champions contre le Club Brugge, il a néanmoins fait un sans faute sur la scène nationale depuis le début de saison. En effet, le club parisien est tout simplement sur un bilan de sept victoires en sept rencontres disputées en Ligue 1. Surtout, les joueurs de Mauricio Pochettino montent progressivement en puissance au fil des matchs. Neymar en est l’incarnation parfaite, lui qui était encore à court de forme il y a quelques jours mais qui commence à afficher son meilleur visage. Et l’excellente nouvelle pour le PSG réside dans le fait qu’il va bientôt récupérer certains de ses joueurs absents depuis le début de saison, et ce en attendant de voir comment évolue la gêne à la cuisse de Lionel Messi contractée à la suite d’un choc avec Jérome Boateng ce dimanche contre l’Olympique Lyonnais (2-1). Pour rappel, selon les informations de L’Equipe , le numéro 30 parisien devrait manquer le match contre Montpellier ce samedi après avoir loupé le déplacement à Metz ce mercredi soir (2-1) afin d’être pleinement opérationnel contre Manchester City la semaine prochaine.

Juan Bernat, Sergio Ramos et Marco Verratti se rapprochent d’un retour