Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelles révélations sur la blessure de Lionel Messi !

Publié le 22 septembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Lors de la réception de l'OL, Mauricio Pochettino a remplacé Lionel Messi à la 76ème minute de jeu. Alors que cette décision a créé la polémique, le technicien du PSG a expliqué que son choix était justifié par une blessure de son numéro 30. Et alors que Lionel Messi est forfait pour le déplacement à Metz de ce mercredi, voici les images où l'Argentin se blesse lors d'un choc avec un certain Jérôme Boateng, nouvelle acquisition de l'OL.

Alors que le PSG et l'OL était dos à dos (1-1), Mauricio Pochettino a pris une décision pour le moins osée. Pour son premier remplacement à la 76ème minute, le coach argentin a décidé de sortir Lionel Messi et de le remplacer par Achraf Hakimi. S'il ne l'a pas révélé tout de suite, Mauricio Pochettino a pris cette décision par précaution parce que son numéro 30 a subi un choc durant la rencontre. Dans un communiqué publié ce mardi, le PSG a d'ailleurs officialisé la nouvelle. « Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures » . Sachant que Lionel Messi est forfait pour le déplacement à Metz, Mauricio Pochettino a lâché toutes ses vérités sur le sujet dans la foulée en conférence de presse. « Le club a communiqué sur la blessure de Messi. Donc la situation est claire (...) Quand nous sommes sur le côté, on observe tous les joueurs et on regarde beaucoup de chose. Nous avons vu que Messi regardait son genou et qu'il avait reçu un coup. Après une frappe, il se touchait le genou. On était satisfait de son match. Il avait fait une très bonne première minute, il a failli marquer. Il était très content. Et avec les informations que nous avons eues, nous avons décidé de le remplacer. (...) Je comprends la situation et je l'accepte. Cela ne me surprend pas. La priorité est la santé du joueur et comme je l'ai expliqué, avec les informations que nous avions, nous avons estimé que le remplacer était la meilleure décision. Comme tous les grands joueurs, il veut tout le temps jouer. On le comprend. » , a développé le technicien du PSG.

Lionel Messi blessé par Jérôme Boateng contre l'OL

Ce lundi après-midi, Le Parisien a dévoilé les images captés par Amazon Prime où Lionel Messi se blesse. Comme on peut le voir, La Pulga est touchée à un genou à la suite d'un choc avec Jérôme Boateng. Un joueur qui a déjà des antécédents avec Lionel Messi. En effet, lors d'un duel mémorable entre le FC Barcelone et le Bayern, la star argentine avait humilié le défenseur allemand sur un geste dont elle a le secret et qui a fait le tour de la planète. Mais quelle sera la durée de l'indisponibilité de Lionel Messi. Comme annoncé par le PSG via son communiqué, La Pulga va faire un nouveau point jeudi pour savoir s'il peut retrouver ses partenaires à l'entrainement en vue de la réception de Montpellier samedi, puis de Manchester City en Ligue des Champions mardi. A suivre...