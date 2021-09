Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelles révélations sur le retour de Lionel Messi !

Publié le 23 septembre 2021 à 19h10 par B.C.

Touché au genou face à l’OL, Lionel Messi n’a pas encore repris la course, alors que le PSG affronte Montpellier ce samedi avant d’accueillir Manchester City mardi.

Si la sortie de Lionel Messi face à l’OL (2-1) a beaucoup fait réagir ce dimanche, la décision de Mauricio Pochettino a finalement été rapidement justifiée. L’Argentin a reçu un coup sur son genou gauche durant la rencontre et a quitté la pelouse par précaution. « Ma plus grande préoccupation est que Leo soit bien et qu’il n’ait pas quelque chose en dehors des terrains. Les médecins le surveillent, espérons que Messi pourra être rapidement dans l’équipe car c’est la chose la plus importante , a expliqué Pochettino dans des propos accordés à ESPN . Sans aucun doute, ma priorité est de le protéger. Il a beaucoup d’importance pour nous et pour la sélection argentine. Nous espérons l’avoir sur le terrain rapidement, qu’il soit heureux, qu’il marque des buts, qu’il joue bien et qu’il aide l’équipe à atteindre les objectifs. » Alors que Lionel Messi était absent à Metz (2-1) ce mercredi, son retour est désormais attendu par le PSG, qui ne souhaite prendre aucun risque avec sa star.

Messi n’a toujours pas repris la course