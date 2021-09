Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé… Mauricio Pochettino monte au créneau !

Publié le 26 septembre 2021 à 9h45 par H.G.

Bien que les attaquants du PSG ne se soient pas montrés en évidence contre Montpellier ce samedi soir, Mauricio Pochettino a tenu à dédramatiser la situation.

C’est le paradoxe des derniers matchs du PSG : le secteur offensif parisien est celui qui affiche le plus de failles, quand les autres, pourtant sujets à des débats et notamment le milieu, sont en train de se consolider. Pourtant, Paris ne manque clairement pas de matière en attaque avec les présences de Neymar, Kylian Mbappé ou encore Leo Messi, qui n’a d’ailleurs pas encore pris ses marques dans le collectif parisien. Rien d’anormal pour La Pulga évidemment, mais il n’empêche que l’attaque parisienne est encore loin de briller.

« Ça va venir »