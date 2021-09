Foot - PSG

PSG - Clash : Mbappé, Antonetti... Un entraîneur de L1 prend position !

Publié le 26 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Vivement critiqué par Frédéric Antonetti après son clash avec Alexandre Oukidja, Kylian Mbappé reçoit le soutien d'Olivier Dall'Oglio.

« Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble ». Après la victoire du PSG contre le FC Metz (2-1), Frédéric Antonetti n'avait pas manqué de charger Kylian Mbappé qui avait chambré Alexandre Oukidja sur le but victorieux d'Achraf Hakimi à la 94e minute. Avant d'affronter le PSG, Olivier Dall'Oglio, entraîneur du MHSC, s'est prononcé sur ce clash.

«Ce que je vois, c'est que c'est un grand joueur»