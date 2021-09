Foot - PSG

PSG - Malaise : Ronaldo, hygiène de vie… Cet énorme témoignage sur Sergio Ramos !

Publié le 25 septembre 2021 à 12h15 par H.G.

Bien qu’il soit actuellement blessé, l’un des anciens coéquipiers de Sergio Ramos affirme qu’il est autant professionnel que ne l’est Cristiano Ronaldo dans son travail.

Arrivé cet été au PSG en signant un contrat de deux ans, Sergio Ramos n’a toujours pas pu effectuer ses débuts avec le club de la capitale. En effet, le défenseur de 35 ans a été victime de soucis aux mollets qui l’ont considérablement retardé dans sa préparation. Ainsi, il travaille toujours en individuel actuellement afin de pouvoir revenir à la compétition le plus vite possible, sans toutefois précipiter les choses pour éviter un risque de rechute. Et tout porte à croire que le travail effectué par Sergio Ramos actuellement est extrêmement rigoureux et sérieux si l’on en croit les propos de Francisco Pavon, son ancien coéquipier au Real Madrid.

« Il me fait penser à Cristiano Ronaldo »