PSG - Malaise : Ce terrible constat sur la situation de Sergio Ramos !

Publié le 25 septembre 2021 à 9h45 par H.G. mis à jour le 25 septembre 2021 à 10h06

Alors que Sergio Ramos n’a pas encore pris part à la moindre rencontre avec le PSG, des médecins estiment que le soucis vient d’un problème de soins du temps où il était au Real Madrid.

Arrivé cet été à la suite de la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas pris part à la moindre rencontre avec le PSG. Pour l’instant, comme n’a de cesse de le répéter le club à chaque point médical, l’international espagnol poursuit sa préparation individuelle sur le terrain après avoir été victimes de pépins aux mollets. Et si la grande question est de savoir à quel moment le natif de Camas pourra enfin effectuer son retour à la compétition, les causes de la situation actuelle commencent à se préciser.

« La stratégie médicale n’a pas été bonne »