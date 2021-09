Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos a l’origine d’une révolution ?

Publié le 24 septembre 2021 à 12h10 par H.G.

Alors que le Sergio Ramos pourrait effectuer son retour à la compétition début octobre, cela pourrait rendre de grands services au staff du PSG pour corriger certaines lacunes dans le jeu.

Arrivé cet été à la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos a ainsi paraphé un contrat de deux ans au Paris Saint-Germain. Seulement voilà, il espérait sans doute réaliser de meilleurs débuts dans la capitale française… ou tout simplement les effectuer. En effet, l’international espagnol n’a toujours pas pris part à la moindre rencontre cette saison à cause de pépins aux mollets. Cependant, ses grands débuts pourraient enfin avoir lieu début octobre, le staff envisageant l’idée de le voir faire ses premiers pas avec le PSG à Rennes le 3 octobre juste avant la trêve internationale d'après L'EQUIPE . Et cela pourrait rendre de grands services à Mauricio Pochettino…

Le PSG songe à installer une défense à trois avec Sergio Ramos