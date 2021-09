Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces précisions sur la situation de Sergio Ramos !

Publié le 25 septembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos ne parvient toujours pas à effectuer ses débuts avec le PSG, l’international espagnol refuserait de baisser les bras pour autant.

Arrivé cet été au PSG en paraphant un contrat de deux ans, Sergio Ramos n’a toujours pas effectué ses premiers pas avec le club parisien en match. L’international espagnol a effectivement souffert de pépins aux mollets et poursuit toujours sa préparation individuelle sur le terrain comme l’a communiqué l’écurie parisienne ce vendredi à l’occasion de son traditionnel point médical. Mais malgré cette situation délicate, Sergio Ramos ne serait pas abattu en coulisses.

« Il n'y a pas d'angoisse chez Sergio Ramos »