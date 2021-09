Foot - PSG

PSG - Clash : La nouvelle charge de Javier Tebas sur le PSG et la LFP !

Publié le 26 septembre 2021 à 9h10 par Th.B.

Président de la Liga, Javier Tebas s’en est tout bonnement allé en guerre contre le PSG et la LFP en raison de contrats jugés non conformes aux conditions du marché et à la masse salariale qui représenterait 80% du chiffre d’affaires du PSG selon lui. Et afin de répondre aux communiqués du Paris Saint-Germain et de la Liga, Tebas aurait lui aussi soumis un courrier !

Ces dernières semaines, Javier Tebas a une énième fois critiqué le PSG sur son modèle économique et particulièrement sur la masse salariale du club depuis le mercato XXL réalisé par Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du Paris Saint-Germain cet été. De quoi forcer le PSG à répondre via un communiqué et plus récemment par la voix de Leonardo. Il en a été de même pour la Ligue de Football Professionnel, ou LFP, qui faisait notamment passer le message suivant au début du mois de septembre. « Les propos du président de la Ligue Espagnole de football ne sont pas dignes de l’institution qu’il représente et que la Ligue de Football Professionnel a toujours respectée. La Ligue de Football Professionnel demande donc à M. Javier Tebas de surveiller ses déclarations outrancières ». De quoi calmer les ardeurs de Javier Tebas ? Pas vraiment puisque selon L’Équipe , le président de la Liga aurait envoyé un communiqué à la LFP et au PSG au lendemain de la réponse de la Ligue, à savoir le 9 septembre dernier.

« Le sponsoring et d’autres contrats ne sont pas conformes aux conditions du marché »