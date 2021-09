Foot - PSG

PSG - Clash : Messi, Qatar... La LFP fracasse Javier Tebas !

Publié le 8 septembre 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Paris Saint-Germain a vivement répondu à des attaques de Javier Tebas ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel est aussi monté au créneau pour défendre le club parisien et la Ligue 1.

La guerre est à nouveau déclarée entre le Paris Saint-Germain et la Liga ! Celle-ci dure depuis maintenant de nombreuses années, Javier Tebas étant fréquemment l’auteur de violentes attaques à l’égard du club de la capitale et de son modèle économique, dangereux aussi bien financièrement que pour l’esprit de la compétition sportive selon lui. Le patron du football espagnol a ainsi été l’auteur d’une nouvelle sortie lourde ce mardi, en revenant notamment sur le départ de Lionel Messi, et le PSG lui a répondu ce mercredi par le biais d’un courrier, l’exhortant à se concentrer sur les problèmes de son championnat, clamant son respect des règles et qu’il est « de notoriété publique que certains clubs espagnols et que votre Ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante, sans parler de la manière dont le football espagnol a été financé au cours de la dernière décennie – y compris par l’État ». Fin de la partie ? Pas vraiment, puisque la Ligue de Football Professionnel a dégainé un communiqué à son tour afin de répondre fermement aux accusations de Javier Tebas et le supposé laxisme économique de l’organisme français.

La LFP demande à Javier Tebas « de surveiller ses déclarations outrancières »