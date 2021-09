Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino a toujours été clair avec Donnarumma et Navas !

Publié le 24 septembre 2021 à 22h10 par A.C.

Mauricio Pochettino aurait une hiérarchie définie au poste de gardien, où Ginaluigi Donnarumma et Keylor Navas se battent pour une place de titulaire.

En Italie, on assure que c’est un cadeau empoisonné que Leonardo a fait à Mauricio Pochettino. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est allé chercher Gianluigi Donnaruma à l’AC Milan, alors que son contrat se terminait en juin dernier. Sacré champion d’Europe avec l’Italie ainsi que meilleur joueur de l’Euro, il serait un titulaire indiscutable dans n’importe quel club. Pas au PSG ! Depuis le début de la saison, Donnarumma joue les doublures de Keylor Navas, ce qui pourrait bien dégénérer au cours des prochains mois. Il Corriere della Sera annonce en effet que l’Italien aurait déjà l’envie de claquer la porte du PSG, avec la Juventus qui l’attendrait les bras ouverts.

Navas, le seul titulaire pour Pochettino