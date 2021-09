Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma agacé par la nouvelle décision de Pochettino ?

Publié le 25 septembre 2021 à 21h45 par A.C.

Mauricio Pochettino a décidé une nouvelle fois de titulariser Keylor Navas ce samedi face à Montpellier, laissant Gianluigi Donnarumma sur le banc.

Est-il possible d’être considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, avoir été champion d’Europe cet été avec l’Italie, élu meilleur joueur de l’Euro... et jouer les simples doublures ? C’est ce qui arrive avec Gianluigi Donnarumma. Titulaire indiscutable dans son ancien club de l’AC Milan ainsi qu’avec sa sélection, le joueur de 22 ans ronge son frein au Paris Saint-Germain derrière Keylor Navas. Une situation qui pourrait d’ailleurs créer quelques problèmes, puisque Il Corriere della Sera a récemment annoncé que Donnarumma ne va pas accepter cela longtemps et pourrait donc quitter le PSG. En Serie A, la Juventus serait à l’affût du moindre signal, afin de sauter sur l’occasion pour rapatrier Donnarumma.

La guerre Navas-Donnarumma continue