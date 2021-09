Foot - PSG

PSG - Ligue des champions : Une star de Guardiola lance un avertissement au PSG !

Publié le 25 septembre 2021 à 19h15 par Th.B.

Victorieux du champion d’Europe Chelsea à Stamford Bridge ce samedi (1-0), Aymeric Laporte a tenu à prévenir le PSG que Manchester City aura de sérieux arguments à faire valoir mardi pour le choc opposant le PSG à City.

Au cours de la dernière édition de la Ligue des champions, le PSG était parvenu à sortir successivement le FC Barcelone et le Bayern Munich avant d’échouer au pied de la finale face à Manchester City. En effet, que ce soit au Parc des princes ou à l’Etihad Stadium, le PSG s’est incliné 2 buts à 1 et 2 buts à 0 sur la pelouse mancunienne. Les deux équipes se retrouveront mardi prochain pour la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Le PSG avait été tenu en échec face à Bruges (1-1) lorsque City avait mis le feu à l’Etihad en surclassant le RB Leipzig (6-3). Et bien que le PSG ait pu considérablement se renforcer cet été avec pas moins de six recrues dont Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi notamment, Aymeric Laporte a tenu à rappeler que le rapport de force n’était pas forcément en faveur du PSG.

« Ils peuvent penser qu’ils ont des atouts, mais nous aussi »