PSG - Clash : Critiqué par Antonetti, Mbappé reçoit le soutien d’un coach de Ligue 1 !

Publié le 25 septembre 2021 à 16h45 par La rédaction

Après les déclarations de Frédéric Antonetti demandant à Kylian Mbappé de faire preuve de davantage d’humilité, Olivier Dall’Oglio a tenu à défendre l’international français.

Le FC Metz était à quelque minutes d’une très belle performance face au PSG. Les Grenats tenaient le match nul avant qu’Achraf Hakimi ne donne le victoire au club parisien dans le temps additionnel. En allant célébrer le but, Kylian Mbappé est allé chambrer Alexandre Oukidja ce qui a engendré quelques accrochages. A l’issue du match, Frédéric Antonetti a taclé le joueur français. « Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble » . Mais l’ancien monégasque peut compter sur le soutien d’un autre coach de Ligue 1.

«Aucun de nous, joueurs ou entraîneurs, n'est nickel. On doit tous être humbles»