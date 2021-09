Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola se lâche sur l’arrivée de Messi à Paris !

Publié le 27 septembre 2021 à 15h15 par B.C.

À la veille du choc entre le PSG et Manchester City, Pep Guardiola s’est prononcé sur l’arrivée de Lionel Messi à Paris.

Cet été, l’impensable s’est produit avec le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Libre de tout contrat, l’Argentin a ainsi choisi le PSG pour la suite de sa carrière, club avec lequel il s’est engagé pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Jusqu’à maintenant, Lionel Messi s’est montré plutôt discret sous les couleurs de sa nouvelle équipe, mais sa présence est espérée ce mardi pour le choc face à Manchester City. L’occasion pour l’Argentin de retrouver Pep Guardiola, son ancien entraîneur chez les Blaugrana . Interrogé en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur des Skyblues s’est prononcé sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG.

« Son départ était une surprise pour tout le monde »