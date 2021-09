Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar s’enflamme pour l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 27 septembre 2021 à 14h15 par T.M.

Cet été, le PSG a frappé très fort en accueillant Lionel Messi. De quoi donner le sourire à son ami, Neymar.

Personne n’imaginait un jour voir Lionel Messi sous un autre maillot que celui du FC Barcelone. Pourtant, aujourd’hui, c’est bien avec le PSG que l’Argentin évolue. Cela n’était pourtant pas prévu puisque La Pulga devait prolonger avec le club catalan, mais pour des raisons économiques, cela n’a pas pu être possible. Leonardo a alors sauté sur l’occasion pour récupérer Messi. Et pour convaincre le sextuple Ballon d’Or, le PSG a également pu compter sur un énorme atout : Neymar.

Neymar est « super content » !