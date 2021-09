Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est face à une menace colossale dans ce dossier chaud !

Publié le 27 septembre 2021 à 11h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Antonio Rüdiger figure dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, mais le Bayern Munich serait également très intéressé par l’international allemand de Chelsea.

Engagé avec Chelsea jusqu’à la fin de la saison, Antonio Rüdiger tarde à trouver un accord avec sa direction pour prolonger. Pourtant, le défenseur de 28 ans est l’un des titulaires indiscutables de Thomas Tuchel, qui ferait actuellement le forcing en interne afin que la prolongation de son joueur soit réglée. Mais pour l’heure, l’ancien coach du PSG n’est pas parvenu à ses fins, et cela suscite de nombreuses convoitises sur le marché. Le Paris Saint-Germain est cité parmi les prétendants à Antonio Rüdiger, tout comme Tottenham, le Real Madrid, la Juventus ou encore le Bayern Munich. Et c’est d’ailleurs le géant allemand qui serait la grande menace du PSG dans ce dossier.

Le Bayern en pole pour Rüdiger ?