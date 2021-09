Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Guardiola sur l’avenir de Bernardo Silva !

Publié le 27 septembre 2021 à 9h30 par T.M.

Annoncé vers le FC Barcelone cet été, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester City. Néanmoins, la porte reste ouverte pour un départ du Portugais.

Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone avait de grandes idées en tête cet été. Et Joan Laporta avait visiblement les yeux rivés du côté de Manchester City. En effet, plusieurs joueurs de Pep Guardiola ont été annoncés dans le viseur du Barça, à l’instar de Raheem Sterling, Ferran Torres, Aymeric Laporte ou encore Bernardo Silva. Finalement, aucun de ces joueurs n’a quitté les Citizens pour les Blaugrana. Néanmoins, à l’avenir, cela pourrait être différent, notamment pour Bernardo Silva.

« Tout ce que je veux pour Bernardo est qu’il soit heureux »