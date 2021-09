Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se gâte pour ce protégé de Thomas Tuchel…

Publié le 25 septembre 2021 à 1h15 par Th.B.

Alors que le PSG serait sur les rangs afin de s’attacher les services d’Antonio Rüdiger l’été prochain au moment où il pourrait être libre de tout contrat, le défenseur de Chelsea ferait tourner les têtes du Bayern Munich et de la Juventus.

Comme Goal ou encore The Evening Standard l’ont assuré ces derniers jours, le PSG serait bel et bien dans la course à la signature d’Antonio Rüdiger. Devenu incontournable au sein de la défense centrale mise en place par Thomas Tuchel depuis sa nomination sur le banc de Chelsea en janvier dernier, l’international allemand est entré dans l’ultime année de son contrat. Bien que l’entraîneur des Blues mettrait la pression sur ses dirigeants pour qu’il soit prolongé, les demandes de Rüdiger sur le plan financier seraient jugées trop importantes aux yeux de Chelsea. De quoi permettre au PSG d’avoir une vraie carte à jouer. Cependant, le directeur sportif Leonardo devrait se battre avec deux géants européens entre autres.

Le Bayern Munich et la Juventus pourraient sortir l’artillerie lourde pour Rüdiger !