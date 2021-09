Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’active dans un chantier colossal !

Publié le 27 septembre 2021 à 14h30 par B.C. mis à jour le 27 septembre 2021 à 14h43

Alors que la direction du FC Barcelone se penche actuellement sur le cas Ronald Koeman, Joan Laporta travaille également sur un chantier crucial pour l’avenir du club culé, celui des prolongations.

Dans un mercato estival encore marqué par les conséquences financières de la crise du Covid-19, le FC Barcelone a tenté tant bien que mal de se renforcer en vue de cette nouvelle saison. Joan Laporta est ainsi parvenu à mettre la main sur Memphis Depay, Sergio Agüero et Éric Garcia, libres de tout contrat, tandis que Luuk de Jong est arrivé en provenance du FC Séville sous la forme d’un prêt. De son côté, Antoine Griezmann est parti afin de permettre au Barça d'alléger sa masse salariale, mais le départ le plus marquant reste incontestablement celui de Lionel Messi, et ce malgré de longues négociations pour sa prolongation. L’absence de l’Argentin se fait ressentir dans ce début de saison, et en interne, on souhaite faire le maximum pour éviter de revivre une situation similaire.

Laporta s’active pour Dembélé, Pedri et Ansu Fati

À peine le marché des transferts fermé, Joan Laporta s’est directement attelé à la tâche afin de régler la situation de plusieurs joueurs de Ronald Koeman. Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé arrive à son terme, le président du FC Barcelone envisage de renouveler son bail de deux années selon Sport , et ce malgré les problèmes physiques rencontrés par l’international français. En cas de départ, le club culé serait ainsi assuré de récupérer une indemnité de transfert. De son côté, Ansu Fati n’est pas concerné par un départ. Le FC Barcelone fonde de grands espoirs en son nouveau numéro 10 et les pourparlers ont déjà commencé avec son agent Jorge Mendes d’après le quotidien Sport . Bien qu’une clause dans le contrat d’Ansu Fati permette au Barça de prolonger automatiquement son contrat de deux saisons supplémentaires, Joan Laporta souhaiterait parvenir à un accord pour satisfaire l’entourage du joueur, et lui offrir un salaire correspondant à son nouveau statut chez les Blaugrana . Un moyen pour l’écurie barcelonaise de sécuriser à long terme l’avenir d’Ansu Fati. Les négociations sont également en bonne voie pour le nouveau bail de Pedri, considéré comme un élément essentiel au sein du club. Un nouveau contrat de cinq saisons serait ainsi d’actualité, et des sources proches du dossier ont récemment indiqué à Mundo Deportivo qu’un accord pourrait être conclu dès le mois d’octobre.

C’est imminent pour Sergi Roberto, casse-tête à venir avec Memphis Depay