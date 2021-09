Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prépare un mauvais tour à Leonardo !

Publié le 28 septembre 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que le nom d’Antonio Rüdiger revient de plus en plus au PSG, cela serait sans compter sur Thomas Tuchel.

Cet été, Leonardo a profité des nombreuses opportunités de marché pour récupérer plusieurs joueurs à 0€. Cela a ainsi été le cas avec Wijnaldum, Ramos, Donnarumma et Messi. Une politique que le PSG pourrait bien poursuivre à l’avenir et des noms sont déjà évoqués. Etant dans leur dernière année de contrat et donc possiblement libre en juin prochain, Franck Kessié (Milan AC) et Antonio Rüdiger (Chelsea) sont annoncés dans le viseur du PSG. Toutefois, en ce qui concernant le défenseur allemand, cela s’annonce compliqué.

Tuchel compte sur l’Allemand !