Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement de Leonardo fait trembler les cadors européens !

Publié le 28 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, le PSG a réalisé un recrutement XXL qui n’a échappé à personne en Europe.

Compte tenu du contexte mondial actuel, on pensait que le mercato estival allait être plutôt calme. Mais du côté du PSG, cela n’a clairement pas été le cas. En effet, cet été, le club de la capitale a réalisé un recrutement historique en accueillant successivement Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes. De quoi faire du PSG le favori pour la Ligue des Champions, où ses principaux concurrents craignent forcément cette nouvelle version du club de la capitale.

« Ils sont meilleurs »