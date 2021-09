Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme départ provoqué par Pochettino ?

Publié le 28 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Mauricio Pochettino refuse d’établie une hiérarchie claire chez les gardiens du PSG, cette situaiton pourrait finir par entraîner le départ de Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas.

En se jetant sur l’opportunité Gianluigi Donnarumma durant le mercato estival pour l’attirer libre, le PSG savait forcément qu’il prenait un risque pour l’équilibre de son vestiaire. En effet, Keylor Navas a rempilé en avril dernier jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale, et Mauricio Pochettino se retrouve désormais avec deux gardiens de calibre international pour lesquels il a préféré instaurer une rotation plutôt qu’une hiérarchie claire. Et il a confirmé cette tendance lundi en conférence de presse : « Nous avons deux grands gardiens qui s'adaptent aux demandes du staff technique. Pour l'instant, nous sommes très contents. Chaque gardien veut jouer, mais on est au PSG, c'est un club spécial, avec des situations spéciales ».

Un gardien pourrait décider de partir…

Face à cette situation, le PSG s’expose donc à un gros risque : que Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas, lassé de disputer environ un match sur deux, ne finisse par réclamer un bon de sortie pour aller chercher un temps de jeu plus régulier dans un autre club. D’autant que Pochettino devra faire des choix capitaux lorsqu’il s’agira d’aborder les phases finales de Ligue des Champions face aux grosses écuries. Affaire à suivre…